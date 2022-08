Dagi Bee berichtet: Ihr Sohn Nelio macht große Fortschritte

Dagi Bee (27) ist richtig stolz auf ihren Kleinen! Im Dezember 2021 wurde sie zum ersten Mal Mutter: Die Influencerin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (28) durften Sohnemann Nelio auf der Welt begrüßen. Das Baby hält sie natürlich ganz schön auf Trab, immer wieder gibt sie auch Einblicke in das Leben als Neu-Mama und berichtet gerne über die Entwicklung ihres Sohnes. Jetzt erzählte Dagi mal wieder stolz, wie groß Nelio schon geworden ist.

In einem Q&A auf Instagram wurde sie gefragt, welche Fortschritte ihr Söhnchen denn aktuell so macht. "Er krabbelt wie ein Weltmeister und stellt sich überall hin, wo er kann", berichtete die YouTuberin daraufhin ganz verzückt. Und noch etwas besonders Süßes könne ihr Sohn neuerdings: "Er winkt seit ein paar Tagen, wenn man 'Winke, winke' zeigt und sagt", führte Dagi Nelios neue Fähigkeiten weiter aus.

Zuletzt hatte Dagi schon ganz nostalgisch davon berichtet, dass Nelio jetzt bereits zwei kleine Zähnchen hat und mittlerweile fast nur noch Brei isst. "Ab und an gebe ich ihm unter Beobachtung so was wie Banane und er knabbert ein bisschen darauf herum", hatte sie über das Essverhalten ihres Sohns erzählt.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Mai 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

