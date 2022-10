Findet Aleks Petrovic Christina Dimitriou zu unnatürlich?

Steht Aleksandar Petrovic (31) eigentlich eher auf natürliche Frauen? Aktuell testen wieder vier Paare die Treue ihrer Partner bei Temptation Island V.I.P. – unter anderem auch Aleks und Christina Dimitriou (30). Doch der ehemalige Love Island-Kandidat scheint bereits Gefallen an einer der Verführerinnen gefunden zu haben: Vanessa Nwattu. Sie ist im Gegensatz zu seiner Freundin Christina eher der natürliche Typ. Gefällt Aleks das vielleicht sogar noch besser?

Der Reality-TV-Star stellte gegenüber Promiflash klar: Optisch betrachtet habe er keinen bestimmten Typ Frau. "Meiner Meinung nach ist es viel zu oberflächlich zu sagen, ich stehe beispielsweise nur auf Blondinen, denn so würde man alle möglichen Frauen aufgrund ihrer Haarfarbe klassifizieren und anderen gar keine Chance geben, sie kennenzulernen und zu schauen, ob es zwischenmenschlich passt", erklärte er weiter.

Aleks kritisierte vor allem die sozialen Medien. "Ich finde es generell besser, wenn Menschen sich selbst treu sind und sich auf Social Media so präsentieren, wie sie sind. So belügen sie sich nicht selbst und beeinflussen dann auch nicht andere junge Menschen so negativ, dass sie sich im frühen Alter umoperieren lassen, damit sie diesen Filtern möglichst ähnlich sehen", erklärte Aleks und fuhr fort: Jeder, der Social Media benutzt, lebe in seiner eigenen Scheinwelt.

