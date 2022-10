In diesen Schönling hat sich Emma Roberts jetzt verknallt!

Emma Roberts (31) ist wieder neu verliebt! Die Schauspielerin und ihr Ex-Partner Garrett Hedlund (38) galten als Traumpaar. Die beiden lernten sich im Jahr 2019 kennen und lieben und bekamen ein Jahr später den gemeinsamen Sohn Rhodes. Doch seit Anfang des Jahres war die Nichte von Julia Roberts (54) nach der Trennung von Garrett Single. Nun ist ein Foto aufgetaucht, das beweist, dass Emma wieder vergeben ist!

Der Schauspieler John Cody veröffentlichte auf Instagram einen Schnappschuss mit der Blondine. Auf dem hält er sie innig fest und gibt ihr einen zärtlichen Kuss, während beide auf einer Yacht ihre Zweisamkeit genießen. Einem Insider von E!News zufolge soll es die 31-Jährige langsam angehen wollen. Trotzdem bereite sie sich schon darauf vor, ihren neuen Freund auch ihrem Söhnchen vorzustellen.

Seit zwei Monaten seien die beiden bereits ein Paar, verriet der Insider. Der "Scream Queens"-Star soll besonders in Johns Persönlichkeit verliebt sein. Sie sei so verrückt nach ihm, dass sie am liebsten jede freie Sekunde mit ihrem neuen Freund verbringen will.

Instagram / johncodyjohn John Cody im April 2019

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Februar 2021

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn im Mai 2022

