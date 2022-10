"Luft nach oben": So kommt "Skate Fever" beim Publikum an

Die Fans sind wohl noch zwiegespalten. Am vergangenen Montag startete die neue Show Skate Fever – Stars auf Rollschuhen, bei der einige Promis auf Rollen die Tanzbühne unsicher machten. So sah man beispielsweise Andrej Mangold (35) gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (29) und Prince Damien (31) mit Gülcan Kamps (40) abliefern. Doch was halten die Zuschauer eigentlich von der neuen Show?

Auf Twitter ließ sich das Publikum über die ausgefallene Tanzschau aus, wobei sich eine Meinung bisher besonders herauskristallisierte: Die Sendung kam zwar gut an, jedoch sehen die meisten noch eine Menge Verbesserungspotenzial. "'Skate Fever' gefällt mir, aber irgendwie fehlt der Pfiff. Der Funke will noch nicht überspringen. Vielleicht wird das was mit der zweiten Show nächste Woche", hieß es in einem Kommentar. Ein anderer User schrieb: "Noch Luft nach oben, aber ich mag's."

Doch eine Sache versetzte die Zuschauer schon in der ersten Folge in Unruhe: das Skate-Paar Gisele Oppermann (34) und Thorsten Legat (53). Denn die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin erschien öfters zu spät zum Training, was dem einstigen Kicker gar nicht gefiel – auch sonst schien die Chemie nicht wirklich zwischen den beiden zu stimmen. "Zusammenfassend kann man sagen: Die Spezialisten, die für dieses Giselle-Legat-Pairing verantwortlich sind, wollen die Welt einfach brennen sehen", hielt ein Fan fest.

Anzeige

RTL II Andrej Mangold und Anna-Carina Woitschack bei "Skate Fever" 2022

Anzeige

RTL II "Skate Fever"-Jury Avi Jakobs, Detlef D!Soost, Constance Hossfeld-Seedorf

Anzeige

RTL II Gisele Oppermann und Thorsten Legat bei "Skate Fever"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de