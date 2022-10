Adriano Salvaggio rührt “Skate Fever”-Jury erneut zu Tränen!

Adriano Salvaggio tut es schon wieder! Der Lockenkopf probiert sich seit einigen Wochen in etwas Neuem aus. Nach seiner Teilnahme bei Love Island hat sich der Beau die Rollschuhe angezogen und versucht sein Glück aktuell bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen. Gemeinsam mit Klaudia Giez (26) kämpft er um den Titel – diese fiel in der vergangenen Show jedoch krankheitsbedingt aus. Somit rührte Adriano die Jury mit seinem Solo zu Tränen. Mit seiner heutigen Performance gelang ihm das erneut!

Zu dem Lied "My Heart Will Go On" von Céline Dion (54) begeisterte Adriano zusammen mit Klaudia nicht nur das Publikum, sondern vor allem die Jury mit der gefühlvollen Rollschuh-Performance. Besonders am Ende des Songs warfen der Reality-TV-Teilnehmer und die Ex-GNTM-Teilnehmerin noch mal alles in die Waagschale und bescherten den Zuschauern einen echten Gänsehaut-Moment zu dem Titanic-Soundtrack. Detlef D! Soost (52) konnte nicht anderes und musste sich die Tränen wegwischen. "Ihr wart nicht gut, ihr wart so geil", schwärmte der Tanzcoach mit feuchten Augen.

Die Performance des Duos machte Detlef augenscheinlich sehr emotional: "Ich bin so stolz auf euch [...] das war einfach richtig geil." Auch die anderen Juroren fanden nur lobende Worte für das Pärchen, das sich über einen gelungenen Auftritt freuen durfte. "Die Hebefigur war das absolute Highlight", analysierte beispielsweise Konstanze Hoßfeld-Seedorf.

"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" ab dem 10. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr auf RTL2.

Anzeige

Instagram / a_sal247 Adriano, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost, Tänzer

Anzeige

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de