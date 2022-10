"Skate Fever"-Solo: Adriano Salvaggio rührt Jury zu Tränen

Adriano Salvaggio bringt die Juroren zum Jubeln! Der ehemalige Love Island-Boy hat für sein nächstes TV-Format die Rollschuhe geschnürt: Denn bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen tanzt er gemeinsam mit Klaudia Giez (26) um den Titel. Das einstige Germany's next Topmodel-Girl fiel in der ersten Folge jedoch krankheitsbedingt aus – und konnte auch in Woche zwei nicht trainieren. Deshalb performte Adriano solo – und rührte die Jury zu Tränen!

Zu John Legends (43) Ballade "All Of Me" legte Adriano eine emotionale Performance hin – so sehr, dass Jurorin Constanze Rick die Constance Hoßfeld-Seedorf Tränen in den Augen hatte. "Du hast es geschafft, die Fläche einzunehmen, es war wirklich großartig", jubelte sie. Auch ihre Kollegen Detlef D! Soost (52) und Avi Jakobs waren begeistert. "Du bist der Erste, der den Mut hatte, auf Rollen eine Ballade zu vertanzen", erklärte die Popstars-Legende.

Ein Sturz und ein kleiner Fehler bei einem Sprung führten dazu, dass die Bestnote für Adriano ausblieb: Mit 22 Punkten konnte er sich und seiner Partnerin jedoch ein mehr als respektables Ergebnis ertanzen. Klaudia verfolgte den Auftritt ihres Mitstreiters gebannt: "Ich glaube, ich war aufgeregter als er, er ist einfach der Beste!"

RTL II "Skate Fever"-Jury Avi Jakobs, Detlef D!Soost, Constance Hossfeld-Seedorf

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

RTL 2 Klaudia Giez bei "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen"

