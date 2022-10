Mit 7.000. Folge: "Unter uns" feiert 28. Serien-Geburtstag!

Unter uns hat allen Grund zum Feiern! Seit fast drei Jahrzehnten flimmert die beliebte Vorabendproduktion über die Fernsehbildschirme – täglich warten die Fans auf die neuen spannenden Geschichten rund um die Schillerallee und ihre Bewohner. Jetzt dürfen sich die Zuschauer der zweitältesten deutschen Daily auf ein ganz besonderes Event freuen: "Unter uns" feiert mit der 7.000. Folge den 28. Serien-Geburtstag!

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, um was es in der "Unter uns"-Jubiläumsfolge geht, sollte hier nicht weiterlesen!

Wie RTL jetzt berichtete, wird die 7.000. "Unter uns"-Folge für einige Gänsehautmomente sorgen: Sina (Valea Scalabrino, 32) und Bambi (Benjamin Heinrich, 38) wollen gemeinsam mit der Schillerallee ihre zweite Traumhochzeit feiern – doch dann soll es ganz anders kommen! Der Ex-Freund der neu zugezogenen Jurastudentin Stella (Bettine Langehein) taucht auf und sorgt für Unruhe: Marcel (Manuel Klein) will seine einstige Freundin dazu zwingen, ihn zu heiraten – und um das zu erreichen, bedroht er Sina inmitten ihrer Hochzeitsvorbereitungen mit einer Waffe!

Mittlerweile begeistert "Unter uns" die Zuschauer seit 28 Jahren – dabei begann die Geschichte rund um Kölns bekannteste Serienstraße zunächst etwas holprig: Ursprünglich sollte die beliebte Vorabendserie am 2. Januar 1995 auf Sendung gehen. Da aber für den gleichen Zeitpunkt die ARD-Serie Verbotene Liebe angekündigt war, wurde der "Unter uns"-Serienstart auf den 28. November 1994 vorverlegt – was für alle Beteiligten zu einer großen Herausforderung werden sollte.

Am 23. November um 17:30 Uhr ist die Jubiläumsfolge auf RTL zu sehen. Bereits sieben Tage früher ist die Folge sowie alle alten und neuen "Unter uns"-Folgen auf RTL+ abrufbar.

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Valea Scalabrino als Sina und Benjamin Heinrich als Bambi bei "Unter uns"

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Bettine Langehein, Benjamin Heinrich, Valea Scalabrino und Manuel Klein

Anzeige

RTL/ Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de