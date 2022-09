Mit dunklen Geheimnissen: Das ist der "Unter uns"-Neuzugang

Unter uns bekommt wieder Zuwachs! Die beliebte Dailysoap läuft bereits seit 1994 im Vorabendprogramm und erweitert seit dem stetig seinen Cast. Zuletzt durfte unter anderem Prince Charming-Star Nicolas Puschmann (31) ein weiteres Mal als Frauenarzt Dr. Richard Schilling auftreten. Außerdem stieß Jess Maura Mitte September zu der Truppe aus der Schillerallee. Und auch jetzt wird mit Bettine Langehein ein neues Gesicht bei "Unter uns" einziehen.

Wie RTL jetzt bekannt gab, wird Bettine ab Oktober in der Rolle der Stella Richter zu sehen sein. Stella ist Jurastudentin und als Kletterfan bereits mit Paco Weigel (Milos Vukovic, 41) unterwegs gewesen. Die Juristin wird als neue Anwaltsgehilfin in der Kanzlei von Jakob Huber (Alexander Milo, 42) arbeiten, was dem jedoch gar nicht gefällt, denn die beiden hatten schon zuvor eine eher unangenehme Begegnung. Abgesehen davon soll Stella auch noch ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit mitbringen.

Bettine wird wohl auch etwas französisches Flair mit zu "Unter uns" bringen, denn sie wurde zwar in Baden-Baden geboren, wuchs aber im französischen Strasbourg auf. Außerdem kann sie auf musikalische Wurzeln zurückblicken, denn ihre Eltern sind beide Orchestermusiker und brachten ihrer Tochter die Liebe zur klassischen Musik bei.

RTL Stefan Behrens Bettine Langehein und Alexander Milo bei "Unter uns"

Instagram / milosvukovic Miloš Vuković, August 2020

RTL Kai Schulz Patrick Müller, Alexander Milo und Bettine Langehein bei "Unter uns"

