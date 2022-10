So süß gratulierten Nick Cannons Baby-Mamas zum Geburtstag

Nick Cannon (42) lässt sich feiern! Der Rapper ist dafür bekannt, nichts von dem Konzept der Monogamie zu halten – was er auch in vollen Zügen auslebt: Er hat mit sechs verschiedenen Frauen insgesamt neun Kinder, seinen jüngsten Nachwuchs begrüßte er erst vor rund einem Monat auf der Welt. Trotz des offenen Familienkonzepts wirkt es so, als ob kein böses Blut zwischen dem Comedian und seinen Baby-Mamas herrscht: Das bewiesen jetzt die süßen Glückwünsche zu Nicks 42. Geburtstag.

Bre Tiesi teilte auf Instagram einen süßen Schnappschuss: Nick und die Beauty sitzen gemeinsam auf einem Sofa, während sie ihrem Sohn Legendary von rechts und links einen Kuss auf die Wange geben. "Ich weiß, dass du deinen Geburtstag hasst, aber Ledge und ich werden dich jedes Jahr für immer feiern. Alles Gute zum Geburtstag für die schönste Seele, die wir kennen. Danke für das Beste, was mir je passiert ist. Wir lieben dich", schrieb die neue Selling Sunset-Maklerin zu dem Bild.

Auch Abbey De La Rosa, die von Nick schwanger ist und sich mit ihm die Zwillinge Zion und Zillion teilt, richtete ebenfalls einige Worte an den Rapper. "Wacht alle auf und wünscht Nick Cannon alles Gute zum Geburtstag. Wir sind sehr dankbar für dich und alles, was du tust", schrieb sie laut Perez Hilton in ihrer Story. Von ihr bekam der 42-Jährige einen Drachen mit einem Bild der Zwillinge darauf. "Eines der coolsten Geburtstagsgeschenke, die ich je bekommen habe!", bedankte er sich dafür.

YouTube / BreTiesi Nick Cannon mit seinem Sohn Legendary

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Mai 2022

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Söhnen Zillion und Zion

