Vor Geburt: Barbara Meier genießt Zweisamkeit mit Tochter

Barbara Meier (36) konzentriert sich noch einmal voll und ganz auf ihre kleine Tochter. 2020 brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ihr erstes Kind auf die Welt: Töchterchen Marie-Therese. Im Mai verkündete das Model dann: Sie und ihr Ehemann Klemens Hallmann werden erneut Eltern. In wenigen Wochen ist es auch schon so weit. Doch bis dahin genießt Barbara ein paar Tage Zweisamkeit mit ihrer Kleinen.

"Ich habe die letzten Wochen tatsächlich noch sehr, sehr viel gearbeitet – viele coole Jobs. Aber jetzt habe ich auch so ein bisschen freie Zeit", erzählte die 36-Jährige in ihrer Instagram-Story. Daher habe sie beschlossen, ein paar Tage mit ihrer Tochter in den Urlaub zu fahren. "Jetzt gibt es wirklich nur Mama-Tochter-Zeit und wir genießen das wirklich, den ganzen Tag zusammen zu sein", freute sich die baldige Zweifachmutter.

Doch lange bleiben das Model und sein Sprössling nicht alleine. "Am Wochenende kommt dann noch der Papa dazu. Jetzt kann der letzte Teil der Schwangerschaft kommen", verriet Barbara. Auf ihren Nachwuchs freue sie sich schon sehr. "Vorfreude! Auch wenn es noch einige Wochen dauert", betonte sie vor wenigen Wochen auf Instagram.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier hält die Hand ihrer Tochter Marie-Therese

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de