Kurz vor Geburt: Barbara Meiers Babyname steht nicht fest

Barbara Meier (36) ist sich noch nicht sicher, wie ihr Kind heißen soll. Im Mai machte die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Klemens wieder Nachwuchs erwartet. Nach der Geburt ihrer Tochter Marie-Therese im Jahr 2020 freut sich das Paar nun auf ein weiteres Mädchen. Bis die Kleine das Licht der Welt erblickt, ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Hinsichtlich des Babynamens sei sich Barbara aber noch unschlüssig.

Im Interview mit Gala verriet die 36-Jährige, dass sie noch nicht wisse, wie sie ihre Tochter final nennen möchte: "Wir werden mit zwei, drei verschiedenen Alternativen in den Kreißsaal gehen und schauen, mit welchem Namen das Baby dann rauskommt. Manchmal passt ein Name ja auch nicht zur Aura des Kindes." Welche Namen in der engeren Auswahl sind, ist nicht bekannt. Barbara und Klemens haben das bisher vor ihren Freunden und Verwandten geheimgehalten. "Ich will einfach nicht 20 verschiedene Meinungen hören", betonte das Model.

Dass ihre Familie bald durch ein weiteres Mädchen und nicht durch einen Jungen ergänzt wird, spielt für Barbara keine Rolle. "Ein Junge wäre auch spannend gewesen, aber für uns war es wirklich egal. Klemens hat jetzt bald drei Frauen zu Hause – da muss er durch", scherzte die gebürtige Ambergerin.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann, Dezember 2021 in Düsseldorf

Instagram / barbarameier Barbara Meier im August 2022

Instagram / barbarameier Barbara Meier im September 2022

