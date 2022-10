Bald im Dschungelcamp? Das sagt Patrick Romer zu dem Gerücht

Wird Patrick Romer (26) im Januar etwa ins Dschungelcamp einziehen? Seit einigen Wochen werden immer wieder Namen von Promis genannt, die angeblich im kommenden Jahr an dem Reality-TV-Format teilnehmen sollen. Auch der diesjährige Sommerhaus der Stars-Gewinner soll anscheinend im kommenden Jahr den australischen Dschungel unsicher machen. Doch was ist an den Spekulationen zu seiner Teilnahme dran? Patrick äußerte sich nun zu seiner angeblichen Dschungelcamp-Teilnahme.

"Ich muss sagen, abgesehen davon, ob ich ins Dschungelcamp gehe oder nicht – ich will mich dazu auch überhaupt nicht äußern. Aber ich gehe in ein solches Format, auch ins Sommerhaus, weil ich Bock auf solche Spiele habe", stellte der 26-Jährige auf Instagram in einem Livestream mit D-Kais klar. Eine Teilnahme dementierte der Reality-TV-Star damit nicht.

"Wenn ich in den Dschungel gehen würde – ich stelle mich da auch gerne den Herausforderungen. Deshalb gehe ich in den Dschungel. Ich muss mich nicht präsentieren: 'Ich bin der Tollste, der Schönste und brauche Sendezeit'", betonte Patrick. Einzig und allein die Lust darauf, seine Grenzen zu überschreiten, würden ihn dazu bewegen, an einem solchen TV-Format teilzunehmen.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

