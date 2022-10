Collien Ulmen-Fernandes ist Gleichstellung in Ehe wichtig

Collien Ulmen-Fernandes (41) gibt ehrliche Einblicke in ihren Ehe-Alltag. Seit 2011 ist Collien nun schon mit Christian Ulmen (47) verheiratet. Im April 2012 durfte das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Obwohl ihre Familie der TV-Moderatorin viel bedeutet, spricht sie nur selten über ihr Privatleben. Doch nun machte sie eine Ausnahme: Collien verriet, dass ihr Gleichberechtigung in ihrer Ehe sehr wichtig ist.

In einem Interview mit Bild sprach die Traumschiff-Darstellerin nun offen über veraltete Rollenbilder von Mann und Frau sowie über das Thema Gleichstellung. In diesem Zuge blickte die 41-Jährige auf einige Situationen in ihrem Leben zurück, in denen unterschiedliche Anforderungen an sie und ihren Mann gestellt wurden. So hätten die beiden beispielsweise jeweils Rollenangebote für denselben Zeitraum bekommen, als sie gerade frisch Eltern geworden waren. Ihre Verwandtschaft habe daraufhin von Collien erwartet, ihr Projekt abzusagen, weil sie dem 47-Jährigen schließlich den Rücken hätte freihalten müssen. "Das wurde mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit vorausgesetzt", erzählte sie.

Um einer solchen Verantwortungsverteilung zu entgehen, habe sie sich gewisse Dinge einfach genommen. So habe sie beispielsweise angefangen, auch Projekte anzunehmen, die nicht in Deutschland gefilmt wurden. "Klar ist es nervig, wenn die Frau im Ausland dreht und man mit dem Kind alleine ist. Aber umgekehrt habe ich das ja auch gemacht. Ich finde, das steht mir dann genauso zu", stellte Collien klar.

Getty Images Schauspieler Christian Ulmen mit seiner Frau Collien Ulmen-Fernandes

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, TV-Moderatorin

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2012

