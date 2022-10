Davina Geiss verrät: Hat sie aktuell einen festen Freund?

Schwebt Davina Shakira Geiss (19) im Moment auf Wolke sieben? Vor vier Jahren gaben die Tochter von Robert (58) und Carmen Geiss (57) und der britische Rapper Leondre Devries (22) ihre Trennung bekannt. Seitdem geht die TV-Bekanntheit allein durchs Leben, scheint ihr Single-Dasein jedoch in vollen Zügen zu genießen. Doch hat sich das mittlerweile geändert? Jetzt lüftete Davina das Geheimnis, ob sie aktuell in festen Händen ist.

Auf Instagram veranstaltete die 19-Jährige nun eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. So sprach die Die Geissens-Schönheit beispielsweise viel über die neue Staffel ihrer Serie und gab auch einige spannende Dinge über ihr Privatleben preis. So interessierte sich ein Abonnent beispielsweise dafür, ob sie im Moment in einer festen Beziehung ist, was die Influencerin auch kurzerhand beantwortete: Nein, Davina hat ihr Herz aktuell an niemanden verschenkt. Auch ob sie eher auf ältere oder jüngere Männer steht, verriet der Webstar. "Ältere", stellte sie ein für alle Mal klar.

Selbst über das Thema Familienplanung sprach die brünette Beauty ganz ungeniert. "Ja, ich möchte irgendwann mal Kinder haben. [...] Ich liebe Kinder", erzählte Davina. Immerhin sei ihre Verwandtschaft für sie auch sehr wichtig. "Familie ist das Wichtigste", versicherte die "Davina & Shania - We love Monaco"-Darstellerin.

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im Frühjahr 2021

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

