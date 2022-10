König Charles III. wegen Streit mit Harry am Boden zerstört?

König Charles III. (73) soll sehr traurig über den Bruch mit seinem Sohn Prinz Harry (38) sein! Seitdem der Rotschopf mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) vor zwei Jahren aus der königlichen Familie austrat, die beiden in die USA auswanderten und öffentlich über die Monarchie herzogen, soll zwischen Vater und Sohn Eiszeit herrschen. Jetzt behauptet ein Insider, dass Charles dies schwer zu schaffen mache!

Katie Nicholl enthüllte in ihrem Buch: "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown": "Charles ist absolut am Boden zerstört von dem, was passiert ist." Gegenüber Fox News Digital führte die Autorin weiter aus: "Er will seine Beziehung zu seinem Sohn in Ordnung bringen. Er will es auf einer persönlichen Ebene tun, weil er seinen Sohn liebt." Der Monarch wolle vor allem wieder eine Bindung zu seinen zwei Enkeln aufbauen.

Dass Charles sich versöhnen will, habe er Katie zufolge vor allem nach dem Tod der Queen (✝96) bewiesen. Als er eine Rede an die Nation hielt, sprach er nämlich von seiner Liebe zu Harry und Meghan. Außerdem habe er Harry erlaubt, seine Uniform zu tragen, als der am Sarg seiner Großmutter Wache hielt.

Getty Images Prinz Charles und sein Sohn Prinz Harry

Getty Images Prinz Charles bei Prinz Philips Gedenkgottesdienst im März 2022

Getty Images Prinz Harry in Militäruniform bei der Mahnwache für die Queen im September 2022

