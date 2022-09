In Trauer vereint: Enkel der Queen werden Mahnwache halten

Die Enkel der Queen (✝96) zollen ihrer verstorbenen Großmutter Tribut. Am 8. September starb das britische Oberhaupt auf Schloss Balmoral in Schottland. Nachdem der Leichnam der Verstorbenen erst in Edinburgh aufgebahrt wurde, können sich die Royal-Fans derzeit in der Westminster Hall in London von der Queen verabschieden. Ihre Kinder König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) nahmen bereits Abschied von ihrer Mutter – jetzt sollen auch die acht Enkelkinder der Queen eine Totenwache halten!

Wie eine Quelle aus dem Buckingham Palace gegenüber The Sun verriet, werden alle acht Enkelkinder der verstorbene Queen eine 15-minütige Mahnwache halten: Als zukünftiger Thronfolger wird William (40) an der Spitze des Sarges in der Westminster Hall stehen. Prinz Harry (38) wird wiederum am Ende des Sarges Platz finden – und obwohl es ihm nach den royalen Regeln eigentlich nicht zusteht, wird auch er wie sein großer Bruder seine Militäruniform tragen. Sowohl Prinzessin Eugenie (32) und ihr Schwester Beatrice (34) als auch Peter (44), Zara (41), Louise (18) und James (14) werden in Morgenmänteln und dunkler, formeller Kleidung an den Seiten des Sargs stehen.

Nur auf Wunsch seines Vaters darf Harry in seiner Militäruniform erscheinen: "Der König hat die Enkelkinder der Queen eingeladen, eine Mahnwache zu halten, und Harry kann seine Uniform tragen", stellte der Insider klar. Bei dieser Ausnahme handelt es sich allerdings lediglich um eine Sondergenehmigung.

Anzeige

Getty Images Die Mahnwache der Prinzen, 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry in der feierlichen Prozession durch London

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de