Paris Hilton: "Ich wurde gezwungen, meine Beine zu spreizen"

Paris Hilton (41) lässt tief in ihr Innerstes blicken! Das Model offenbarte vor zwei Jahren in ihrer Doku "Das ist Paris", dass sie als Jugendliche auf vier Privatschulen Missbrauch sowie körperliche und seelische Gewalt erlebt habe. Seitdem berichtet sie in der Öffentlichkeit immer wieder von ihren Erfahrungen, um auch anderen Frauen Mut zu machen, die schon einmal Ähnliches erleben mussten. Jetzt enthüllte das It-Girl entsetzliche Details über ihren Missbrauch!

In einem Interview mit New York Times verriet Paris: "An der Provo Canyon School wurde ich mitten in der Nacht von männlichen Mitarbeitern geweckt, die mich in einen privaten Raum führten und mitten in der Nacht Gebärmutterhalsuntersuchungen an mir durchführten." Die 41-Jährige führte weiter aus: "Unter Schlafentzug und starken Medikamenteneinnahmen verstand ich nicht, was geschah. Ich wurde gezwungen, mich auf einen gepolsterten Tisch zu legen, meine Beine zu spreizen und mich einer Halsuntersuchung zu unterziehen."

"Ich weinte, während sie mich festhielten und sagte: 'Nein! Sie sagten nur: 'Halt den Mund. Sei still. Hör auf, dich zu wehren'", lässt die Amerikanerin tief in ihr Innerstes blicken. Mit ihrer Geschichte wolle die Geschäftsfrau auf Missstände aufmerksam machen: "Meine Kindheit wurde mir gestohlen und es macht mich fertig, dass dies immer noch anderen unschuldigen Kindern passiert."

Backgrid / ActionPress Paris Hilton im November 2021 in New York

