"Temptation Island V.I.P."-Sandra und Christina zoffen sich

Eskaliert dieser Streit noch? Vor wenigen Wochen hat die neue Staffel Temptation Island V.I.P. wieder angefangen. Nachdem sich die Paare in die jeweiligen Villen aufgeteilt haben, fanden auch schon die ersten Partys mit den Verführern statt. Dabei fing Christina Dimitriou (30) plötzlich an, über die anderen Kandidatinnen zu lästern und sich über sie zu stellen. Außerhalb der Show ging der Streit nun offenbar weiter: Sandra Sicora (30) und Christina zoffen sich im Netz!

Eigentlich hat Sandra in ihrer Instagram-Story nur die zweite Folge der Realityshow kommentiert. Dabei kritisierte sie Christinas Aussage, dass die Verführerinnen in der Männervilla Dreck seien. "Die Frauen in der Villa sind kein Dreck. Das sind ganz normale Frauen, die sind dafür da, die Treue von deinem Freund zu testen", entrüstete sich Sandra und betonte, dass solche Aussagen für sie ein No-Go seien. Dass die Ex on the Beach-Bekanntheit sich zu dem Thema geäußert hat, gefiel Christina offenbar überhaupt nicht. "In der Villa hast du nicht mal deine Fresse aufbekommen, um mir überhaupt irgendwas zu sagen", wetterte sie.

Das ließ Sandra jedoch nicht auf sich sitzen und schoss in ihrer Story erneut gegen ihre Mitstreiterin. "In meinen Augen bist du leider gar nichts, du bist eine ganz normale Teilnehmerin wie wir auch. Ich stelle da niemanden höher oder tiefer", entgegnete Sandra gleichgültig.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

