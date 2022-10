Trotz Familienzoff: David und Vic Beckham genießen Datenight

Diese Beziehung kann nichts erschüttern! David (47) und Victoria Beckham (48) sind auch nach über 20 Ehejahren immer noch glücklich. Liebesbekundungen im Netz oder öffentliche Turtelbilder: Die beiden sind scheinbar verliebt wie am ersten Tag. Mittlerweile haben der ehemalige Manchester-Kicker und das Spice Girl vier gemeinsame Kinder. Der vermeintliche Stress rund um die frischgebackene Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (27) kann Vic und Davids Liebe offenbar auch nichts anhaben. Jetzt zeigte sich das Promi-Paar gemeinsam atemberaubend gestylt in New York!

Im April diesen Jahres gab Brooklyn (23), der älteste Spross der Beckhams, seiner Liebsten Nicola das Ja-Wort. Bei den Hochzeitsvorbereitungen seien die Vierfach-Mama und ihre neue Schwiegertochter aneinandergeraten, was zu einem vermeintlichen Familiendrama führte. Victoria und David zeigten sich jetzt allerdings unerschüttert Hand in Hand, während sie ihr Hotel in der Upper Eastside in New York verließen. Auf dem Weg zum Dinner waren beide top gestylt. David trug einen schicken dunkelblauen Anzug, während Vic ihr grünes Kleid elegant mit einem knöchellangen Mantel kombinierte.

Ist die Familienkrise etwa überwunden? Kürzlich teilte die 48-Jährige ein Bild von der Pariser Fashion Week auf Instagram, auf welchem ihre ganze Familie – inklusive Sohn Brooklyn und seiner Frau Nicola – zu sehen war und schrieb dazu "Ich liebe euch alle so sehr." Dies lässt vermuten, dass die Streitigkeiten beseitigt wurden.

Splash News / ActionPress David und Victoria Beckham, 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Oktober 2022

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

