Weed-Gummibärchen helfen nicht: Kris Jenner braucht große OP

Kris Jenner (66) muss sich bald einem großen Eingriff unterziehen. Vor wenigen Wochen erzählte die 66-Jährige in einer The Kardashians-Folge, dass sie unter starken Hüftschmerzen leide. Deswegen besorgte sie sich einige Weed-Gummibärchen, die ihr Linderung versprachen. Doch nun der Schock: Die Gras-Süßigkeiten scheinen nicht ausreichend zu helfen – Kris braucht dringend eine Hüftprothese. Im Video zeigt euch Promiflash vorab exklusiv die ersten Szenen aus der neusten "The Kardashians"-Folge, in der die TV-Beauty über ihre große Entscheidung spricht...

