Wegen Trennung? Tom Brady muss aktuell einiges durchmachen

Wie schlecht geht es Tom Brady (45) wirklich? Seit 2009 gehen der NFL-Star und Gisele Bündchen (42) gemeinsam als Ehepaar durchs Leben und dürfen sich stolze Eltern zweier Kinder nennen. Doch schon seit Anfang September kriselt es zwischen den beiden, weshalb Spekulationen zufolge auch schon Scheidungsanwälte hinzugezogen wurden. Nun sprach Tom über seine angeschlagene psychische Gesundheit – und heizt damit die Gerüchteküche weiter an.

Am Montag äußerte sich der Football-Star in dem Podcast "Let's Go! SiriusXM-Show" zu seiner derzeitigen mentalen Verfassung. Auch wenn es nicht explizit um seine Ehe mit Gisele ging, kann man seine Aussagen mit den Scheidungsgerüchten in Zusammenhang bringen. "Es gibt Dinge, die ich in meinen 40ern durchmache, so ist das Leben", erzählte der Profisportler und merkte an: "Man lernt, erwachsen zu werden, und man lernt, mit dem Leben umzugehen. Und genau das versuchen wir alle zu tun. Wir versuchen, es so gut wie möglich zu machen." Deshalb wolle er einfach weiterhin das Beste aus seiner momentanen Situation machen und nach vorne blicken.

Außerdem ging er darauf ein, mit welchen Fragen er sich in dieser schweren Zeit immer wieder selbst konfrontiere. "Worauf muss ich meine Zeit und Energie verwenden? Und wie kann ich den Stress und die Last verringern, die auf mir lastet, damit ich für die Menschen um mich herum gut sein kann", erklärte Tom. Ob er damit auf Gisele anspielte, verriet der Sportler jedoch nicht.

