Scheidung von Tom Brady? Gisele hat schon länger Anwalt

Wie lange denken die beiden schon über eine Scheidung nach? Seit Wochen kursiert das Gerücht, dass bei Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) dicke Luft herrschen soll. Das einstige Traumpaar soll sogar bereits getrennt wohnen. Auslöser soll Toms Entscheidung gewesen sein, seine Football-Karriere doch nicht zu beenden, sondern noch eine weitere Saison für sein Team zu spielen. Zuletzt wurde bekannt, dass das Paar sogar schon Anwälte engagiert haben soll – und zwar nicht erst seit ein paar Tagen.

Ein Insider erklärte jetzt gegenüber Page Six: "Gisele spricht seit einiger Zeit mit einem Scheidungsanwalt, hat aber meines Wissens noch nichts eingereicht und spricht immer noch mit Tom über ihre Probleme. Das ist nicht etwas, das erst heute passiert ist." Das ehemalige Victoria's Secret-Model steht also bereits seit Längerem in Kontakt mit einem Juristen. Eine endgültige Entscheidung habe Gisele aber noch nicht getroffen.

"Viele Leute sprechen mit Anwälten, ziehen es aber nicht durch, wenn es um das Geld geht", überlegte der Insider weiter. Dennoch ist er sich sicher: "Aber in diesem Fall haben beide Seiten viel Geld, und es ist nicht einseitig, also kann es eine andere Situation sein."

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2008

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2010

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

