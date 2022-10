Andeutungen: Zieht Claudia Obert doch ins Dschungelcamp?

Vor ein paar Tagen wurden neue Gerüchte um den Cast der nächsten Dschungelcamp-Staffel laut! Es wurde spekuliert, dass die Modeunternehmerin Claudia Obert (61) im kommenden Jahr in Australien mit am Lagerfeuer sitzen soll. Allerdings hat die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin diese Behauptungen daraufhin bereits öffentlich dementiert. Aber ist Claudia etwa doch beim Dschungelcamp dabei? Die selbst ernannte Society-Lady machte jetzt jedenfalls verdächtige Andeutungen...

Bild traf Claudia vor wenigen Tagen in einem edlen Luxus-Restaurant in Hamburg. Dort habe die 61-Jährige teure Speisen wie beispielsweise Hummersuppe oder auch Hummercocktail zu sich genommen. Etwa weil sie im australischen Busch in ein paar Monaten nur noch Reis und Bohnen aufgetischt bekommt? "Wer weiß, ob ich bald noch so was Gutes kriege...", deutete der leidenschaftliche Champagner-Fan zumindest an.

Claudia ist aber nicht die Einzige, die sich laut den Gerüchten einen Schlafplatz im Dschungel ergattert haben soll! Neben der Unternehmerin sollen auch der Ex-Bachelor Andrej Mangold (35), die ehemalige Kampf der Realitystars-Beauty Yeliz Koc (28) und der Sommerhaus-Rowdy Patrick Romer (26) mit am Start sein. Außerdem sollen sich angeblich Lucas Cordalis (55) und Twenty4Tim (22) den Ekel-Prüfungen stellen.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im Juli 2022

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

Getty Images Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

