Cathy Hummels reagiert auf Britney Spears' Vergangenheit

Was musste Britney Spears (40) noch alles durchmachen? In den vergangenen Wochen teilte die Pop-Prinzessin immer wieder heftig gegen ihre Familie aus – vor allem ihre Mutter Lynne Spears stellte sie an den Pranger. Angeblich hat Lynne ihre Tochter nämlich sogar ins Gesicht geschlagen. Jetzt reagiert auch ein deutscher Promi auf das traurige Schicksal der "Baby One More Time"-Interpretin: Cathy Hummels (34).

"Mich macht es traurig, zu lesen und zu sehen, wie kaputt Britney Spears sein muss", schreibt die Influencerin auf Instagram. Weiter heißt es: "Ich wünsche mir für sie, dass sie in die Zukunft blickt, anstatt Groll zu hegen gegen einen Menschen, der zwar ihr Erzeuger ist, aber nicht mehr und nicht weniger. Man muss vergeben können, anderen Menschen wie auch sich, um Kraft zu schöpfen." Am Ende richtet sie das Wort direkt an Britney: "Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft."

Cathy musste in der Vergangenheit Erfahrungen mit Depressionen machen. Seit ihrem 15. Lebensjahr kämpft sie gegen die Krankheit. "Seitdem bin ich ein anderer Mensch. Eine sehr tiefsinnige, feinfühlige, ehrliche, nachdenkliche und empathische Frau", gab sie preis. Ihre Depression habe sie verändert, aber auch stärker gemacht.

Getty Images Cathy Hummels im September 2022 beim Deutschen Fernsehpreis

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

