So lernte Cathy Hummels, mit ihrer Depression zu leben!

Cathy Hummels (34) spricht ehrlich über ihr Seelenleben. Die Kampf der Realitystars-Moderatorin geht ihrer Fangemeinde gegenüber relativ offen mit einem sehr persönlichen Thema um: In ihrer Jugend hatte die Influencerin mit schweren Depressionen und sogar Suizidgedanken zu kämpfen. Darum setzt das Model sich heute dafür ein, auf die mentale Gesundheit zu achten. Aber wie lernte Cathy, mit ihrer Erkrankung umzugehen? Darüber sprach sie nun ziemlich offen.

Auf Instagram öffnete Cathy sich vor ihrer Community. "Meine erste Depression hatte ich mit 15 Jahren. Seitdem bin ich ein anderer Mensch. Eine sehr tiefsinnige, feinfühlige, ehrliche, nachdenkliche und empathische Frau", gab sie preis. Früher habe ihr die Liebe zur Mode oft geholfen: "Wenn man von innen diesen Selbstwert nicht hat, dann muss man sich dieses Gefühl irgendwie zuführen." Ihre Depression habe die 34-Jährige rückblickend geprägt, verändert, aber auch stärker gemacht – dadurch habe sie sich kennengelernt.

Heute stehe Cathy zu sich, verbiege sich nicht und akzeptiere sich. Ihre Depression sei nicht schwarz und weiß, sondern pink und farbenfroh, gefüllt mit Licht und Sonne. "Wieso? So gehen wir nämlich Hand in Hand durchs Leben. Sie zeigt mir, was ich brauche, um glücklich zu sein. Wir sind keine Feinde mehr, sondern Freunde", schrieb sie weiter.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Cathy Hummels, TV-Bekanntheit

Getty Images Cathy Hummels im März 2022 in Düsseldorf

