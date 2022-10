Coupleontour-Nessi hat eine Tagesmutter für Olivia gefunden

Nessi von Coupleontour hat tolle Neuigkeiten zu verkünden! Die Influencerin hieß im Juli ihre Tochter Olivia Rose auf der Welt willkommen. Doch die Freude über die Geburt ihres Babys wurde von tragischen Nachrichten überschattet: Wenige Tage vor der Entbindung hatte ihre Frau Ina einen schweren Schlaganfall erlitten. Weil Nessi ihrer Liebsten bei der Genesung noch mehr Unterstützung bieten will, suchte sie in den vergangenen Wochen eine Tagesmutter. Nun ist sie endlich fündig geworden!

In ihrer Instagram-Story gab die Neu-Mama jetzt die positiven Neuigkeiten bekannt. "Ich habe für nächstes Jahr im Sommer eine Tagesmama gefunden und einen Platz für Livi", freute sich Nessi. Ihr Töchterchen werde dann mit vier weiteren Kindern in einer kleinen Gruppe betreut. Nessi habe die Tagesmutter auch schon persönlich kennenlernen dürfen und einen guten ersten Eindruck von ihr bekommen. "Sie kocht auch selber für die Kinder und macht Ausflüge – das finde ich so toll", schwärmte sie.

Als die TikTokerin erstmals im Netz den Wunsch geäußert hatte, eine Tagesmutter engagieren zu wollen, bekam sie von ihrer Community viel Kritik. "Erst ein Kind auf Biegen und Brechen bekommen und schon abschieben wollen", wetterte nur einer von vielen Nutzern gegen sie. Nessi konnte die ganzen fiesen Nachrichten aber überhaupt nicht verstehen. "Ich finde das unterirdisch", gab sie ehrlich zu.

Ina und Vanessa von Coupleontour

Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Vanessa von Coupleontour

