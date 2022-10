Drei Monate nach Geburt: Coupleontour-Nessi hat ihre Periode

Coupleontour-Nessi hat ein Update! Die YouTuberin ist vor rund drei Monaten erstmals Mutter geworden. Doch das Babyglück wurde kurz vor der Geburt überschattet, denn ihre Partnerin Ina hatte einen schweren Schlaganfall. Trotzdem lassen die beiden Influencerinnen ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Nessi zeigt Inas Fortschritte in der Klinik oder ihren Alltag mit Baby Olivia Rose. Nun erzählte die Neu-Mama, was sich jetzt in ihrem Körper verändert hat!

"Ich habe heute das erste Mal meine Tage bekommen seit der Schwangerschaft. Ich habe sie das letzte Mal im September letztes Jahr gehabt. Jetzt habe ich sie wieder bekommen, drei Monate nach der Geburt", erzählte Nessi ihren Followern auf Instagram ehrlich. Der Zeitpunkt scheint der Beauty aber nicht wirklich zu passen: "Es ist ja schön, dass es funktioniert, aber es hätte jetzt nicht sein müssen."

Nessi hat derzeit auch alle Hände voll zu tun, wie sie im Netz betont. Fast täglich fährt sie zu Ina in die Klinik, kümmert sich um ihren Nachwuchs und um ihren Job. Doch ihren Fans versicherte sie bereits, dass Social Media für sie in dieser schweren Zeit auch eine gute Ablenkung sei.

Instagram / inaontourx Coupleontour, Influencer

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Instagram / coupleontour Coupleontour-Vanessa mit Baby Olivia im August 2022

