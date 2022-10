"Eventuell": Ist Gina Beckmann tatsächlich wieder vergeben?

Hat Gina Beckmann etwa ein kleines Geheimnis? Die Big Brother-Bekanntheit heizt die Gerüchteküche an. Nach der gescheiterten Beziehung mit Cedric Beidinger wurde es etwas stiller rund um ihr Liebesleben – bis sie die Show Ex on the Beach aufmischte und auf ihre Verflossenen traf. Das Format verließ sie als Single: Aber hat Gina vielleicht jetzt im echten Leben die Liebe gefunden?

Auf TikTok teilte der einstige #CoupleChallenge-Kandidat Tim Rasch (24) ein Video, in dem er die Influencerin fragt, mit wem sie denn unterwegs sei. Gina kam dabei ins Stottern, weswegen Tim sofort nachhakte: "Ist das deine Freundin?" Nachdem sie erst mal nur schüchtern gelacht hatte, beantwortete sie die Frage mit "Eventuell". Dementiert hat sie eine neue Beziehung also nicht...

Es ist kein Geheimnis, dass Gina pansexuell ist und bereits Beziehungen mit Männern und Frauen führte. Bei "Ex on the Beach" wurde ihre Liaison mit Maria Bell thematisiert. Das Ganze war besonders pikant, da die Italienerin auch etwas mit Cedric hatte. Die Dreiecksbeziehung führte zu einigen Auseinandersetzungen.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger, Reality-TV-Stars

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Reality-TV-Star

SAT.1 Maria und Gina im "Big Brother"-Haus

