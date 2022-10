Fans amüsiert: TV-Bauer Jörg ähnelt Komiker Martin Schneider

Dieser Bauer sucht Frau-Kandidat kam den Zuschauern irgendwie bekannt vor! In der 18. Staffel der Kuppelshow mit Inka Bause (53) versucht unter anderem Ammenkuhhalter Jörn sein Glück. Beim Scheunenfest begegnete er Patrizia – und prompt war es direkt um seine Bewerberin geschehen. Die Blondine war sich schon am ersten Tag sicher, in dem Landwirt den perfekten Mann für sich gefunden zu haben. Von so viel Euphorie waren die Zuschauer irritiert – und noch etwas stach ihnen ins Auge: Jörn erinnert die Fans stark an den Comedian Martin "Maddin" Schneider!

Auf Twitter wurde die Ähnlichkeit zwischen dem 49-Jährigen und dem Komiker, der für seinen großen Mund und seine langsame Art bekannt ist, schnell zum Thema. "So, bin da. Gibt es schon Tweets darüber, dass der Typ aussieht und redet wie Maddin Schneider?", wunderte sich ein User zu Beginn der Datingshow. Und davon gab es bereits allerhand. "Cool, Maddin Schneider auch dabei!", witzelte ein Nutzer. Ein anderer findet sogar, Jörg sei eine Mischung aus dem Entertainer und "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat Uwe Abel (52).

Was künftig noch von Jörg zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Doch auch der Hesse scheint bereits hellauf begeistert von seiner Hofdame zu sein. "Ich hätte das nie gedacht, dass ich mich überhaupt so schnell noch mal verlieben kann. Das war wie ein Blitzschlag, kann man sagen", schwärmte er in der RTL-Sendung von seiner Patrizia.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

RTL / Stefan Gregorowius Jörg und Patrizia bei "Bauer sucht Frau"

Instagram / maddin_schneider Martin Schneider, deutscher Komiker

RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg mit seiner Auserwählten Patrizia

