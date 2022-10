Too much? "Bauer sucht Frau"-Patrizia hin und weg von Jörg

Es war offenbar Liebe auf den ersten Blick. Ammenkuhhalter Jörg hofft darauf, in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau die Liebe seines Lebens zu finden. Beim Scheunenfest entschied sich der 48-Jährige dazu, Patrizia zu sich auf den Hof einzuladen. Und darüber könnte die Verwaltungsfachangestellte nicht glücklicher sein: Patrizia ist von Beginn an bis über beide Ohren verliebt in Jörg!

Als die 40-Jährige zur Hofwoche anreist, kommen sie und der Ammenkuhhalter sich direkt näher: Sie küssen sich bereits bei der Begrüßung am Bahnsteig. "Ich hätte das nie gedacht, dass ich mich überhaupt so schnell noch mal verlieben kann. Das war wie ein Blitzschlag, kann man sagen", schwärmte der 48-Jährige. Aber auch die Verwaltungsfachangestellte schwebt bereits auf Wolke sieben: "Es ist wirklich verrückt, weil ich kenne ihn ja noch gar nicht. Aber da ist dieses Gefühl, er würde mein ganzes Leben schon zu mir gehören."

Die Fans der Kuppelshow amüsieren sich sofort köstlich über die überstürzten Liebesbekundungen. "Ich glaube, Patrizia geht nie wieder...", kommentierte ein Zuschauer das Geschehen auf Twitter. "Glaube, Patrizia ist so ein kleines bisschen verliebt", witzelte ein weiterer User. "Sie ist aber auch leicht zu begeistern", äußerte hingegen ein anderer Fan der Sendung.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

RTL / Andreas Friese Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten, 2022

RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg mit seiner Auserwählten Patrizia

RTL Bauer Jörg, bekannt durch "Bauer sucht Frau"

