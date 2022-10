Gut vorbereitet: Tim übte seinen Antrag für Lavinia Wollny!

Tim Katzenbauer wollte wohl nichts dem Zufall überlassen! Bei ihm und seiner Liebsten Lavinia Wollny (22) läuft alles rund: Im Februar hießen sie ihre Tochter Haylie Emilia auf der Welt willkommen. Nur zwei Monate später verkündeten die frischgebackenen Eltern dann, dass sie sich verlobt haben. Doch das war sicherlich keine spontane Aktion: Tim übte den Antrag nämlich mit seinem Schwager Peter Wollny (29)!

In der aktuellen Folge von Die Wollnys ging Tim gemeinsam mit seinem Schwager und Harald Elsenbast (62) im Türkei-Urlaub auf die Suche nach einem passenden Ring. Doch beim Juwelier ließ sich der 24-Jährige zu einer kleinen Generalprobe verleiten – er wollte sein Vorhaben an Peter üben. "Am Ende ohne Kuss bitte", willigte der Mann von Silvia Wollny (57) scherzhaft ein. Daraufhin ging Lavinias Partner vor Peter auf die Knie und trug vor: "Wir haben gute und schlechte Zeiten durchlebt, trotzdem stehen wir jetzt hier und haben ein eigenes Kind und eine Familie gegründet […]. Hiermit möchte ich Dich fragen, ob du meine Frau werden willst?"

Diesen Worten konnte Lavinia wohl nicht widerstehen, wie sie im Frühjahr bestätigt hatte. Doch wann werden denn endlich die Hochzeitsglocken läuten? "So weit sind wir noch nicht. Wir genießen gerade erst mal die Verlobung. Und dann fangen wir mal an, uns Gedanken darüberzumachen, was wir für eine Hochzeit feiern wollen", erklärte die 22-Jährige in einem Promiflash-Interview.

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollnys Freund Tim Katzenbauer

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

RTL 2 Lavinia Wollny

