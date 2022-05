Wie sehen Lavinia Wollnys (22) Pläne aus? Die TV-Bekanntheit verkündete vergangenen Monat, dass sie sich mit ihrem Partner Tim Katzenbauer verlobt habe. Nachdem die zwei im Februar ihre erste gemeinsame Tochter Haylie Emilia auf der Welt begrüßen durften, wollen sie nun offenbar auch den Bund der Ehe eingehen. Promiflash wollte daher von den beiden wissen: Wie steht es um die Hochzeitsplanung von Lavinia und Tim?

Offenbar kreisen sich die Gedanken noch nicht allzu sehr um den großen Tag und die Planung steckt noch in den Kinderschuhen. Ein Datum haben sie sich noch nicht überlegt! "So weit sind wir noch nicht. Wir genießen gerade erst mal die Verlobung. Und dann fangen wir mal an, uns Gedanken darüber zu machen, was wir für eine Hochzeit feiern wollen", gab Lavinia gegenüber Promiflash zu. Zunächst will sie genug Ideen dafür sammeln: "Ich will mich erst mal inspirieren lassen."

Doch wie hat der 24-Jährige überhaupt um die Hand seiner Liebsten angehalten? "Den Antrag hätte ich mir schöner nicht vorstellen können, es war wirklich spektakulär und superromantisch", verriet Lavinia. Offenbar hatte sie auch vorher überhaupt nicht damit gerechnet! Die genaueren Details möchte die frischgebackene Mama jedoch noch nicht verraten: "Den Moment möchte ich noch ganz für mich behalten."

Instagram / wollnysilvia Verlobung von einer der Wollny-Töchter im April 2022

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny mit ihrem Freund Tim im November 2020

