Kevin Hart in Trauer: Sein geliebter Vater ist gestorben

Kevin Hart (43) muss einen schweren Verlust verkraften. Familie bedeutet dem Comedian viel – er selbst ist bereits vierfacher Vater. Erst 2020 bekam er gemeinsam mit seiner Frau Eniko (38) erneut Nachwuchs: Die kleine Ori erblickte das Licht der Welt. Kevin selbst musste als Kind ohne Vater aufwachsen, aber Jahre später fanden sie wieder zueinander. Doch jetzt ist sein Dad plötzlich verstorben.

Auf Instagram teilte der Schauspieler eine Reihe Fotos mit seinem Vater Henry Witherspoon und gab die traurigen Neuigkeiten bekannt. "Ruhe in Frieden an einen der ehrlichsten und aufrichtigsten Menschen. Ich liebe dich, Dad", schrieb Kevin dazu. Außerdem dankte er ihm für alles, was er getan hat, und bat ihn, seine Mutter zu grüßen, die im Jahr 2007 verstarb: "Gib Mama eine Umarmung von mir."

Kevin gab unter seinem Post auch zu, dass sein Vater ein großes Vorbild für ihn war – gerade was Kinder angeht. "Ich bin ein besserer Papa wegen dir. Wir werden dich stolz machen", widmete er ihm liebevoll.

