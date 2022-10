Läuft da mehr? Eros Ramazzotti hält Händchen mit Unbekannter

Eros Ramazzotti (58) genießt sein Single-Leben offenbar sehr! Nachdem sich seine Ex-Frau Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) im Januar nach acht Jahren Ehe getrennt hatten, schien es zunächst, als würden der italienische Sänger und die Moderatorin wieder miteinander anbandeln. Doch in den vergangenen Monaten wurde der Musiker immer wieder total vertraut mit unbekannten Damen gesichtet. Jetzt wurde Eros erneut beim Turteln erwischt!

Paparazzi erwischten den 58-Jährigen am Dienstag in Mailand. Mit einer brünetten Schönheit spazierte er durch die Straßen der italienischen Metropole – und wirkte dabei total entspannt. Auf den Bildern hielten Eros und die Unbekannte sogar Händchen! Während der dreifache Vater mit seiner Jogginghose und einer schwarzen Weste eher leger gekleidet war, entschied sich seine Begleitung für einen schicken Look: Sie trug ein weißes Kleid und rundete ihr Outfit mit einem weißen Mantel und dazu passenden Pumps ab.

Doch nicht nur Eros sorgt mit seinem turbulenten Liebesleben aktuell für Schlagzeilen: Seine Ex-Frau Michelle scheint Tomaso momentan wieder näherzukommen. Vergangene Woche soll der 39-Jährige sogar eine Nacht bei der Wetten, dass..?-Bekanntheit verbracht haben. Wenige Tage später feierte das einstige Traumpaar auch den Geburtstag seiner Tochter Sole (9) zusammen.

MEGA Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker im September 2022

Vincenzo Aloisi / MEGA Eros Ramazzotti mit einer unbekannten Dame im Oktober 2022 in Mailand

MEGA Tomaso Trussardi vor Michelle Hunzikers Haus in Mailand, Oktober 2022

