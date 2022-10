Später Besuch: Tomaso Trussardi blieb die Nacht bei Michelle

Was geht denn zwischen Michelle Hunziker (45) und ihrem Ex-Mann? Die Moderatorin und ihr Ehemann Tomaso Trussardi (39) führten fast zehn Jahre eine glückliche Ehe, doch im Januar dieses Jahres war dann plötzlich Schluss. Aber so richtig vorbei war es wohl nie, denn auch nach der Trennung fuhren sie unter anderem noch zusammen in den Urlaub. Und nun scheinen sie sich noch etwas nähergekommen zu sein: Tomaso soll die vergangene Nacht bei Michelle verbracht haben!

Paparazzis lichteten Tomaso vor Michelles Wohnung im italienischen Mailand ab, in der sie mit den gemeinsamen Töchtern lebt. Dort soll er dann sogar geklingelt haben und wenig später im Gebäude verschwunden sein. Die Fotografen beobachteten dann, dass er das Haus erst am nächsten Morgen wieder verließ. Das italienische Magazin Chi berichtete bereits am Abend von einem tiefenentspannten Tomaso vor seinem eigenen Haus, wo er zunächst sogar seine Brieftasche vergessen haben soll. Sein Outfit schien dabei zu seinem Gemütszustand zu passen, denn er trat in lässiger Jogginghose, T-Shirt und hellbrauner Lederjacke vor die Tür.

Erst Anfang August fiel auf, dass Michelle sich im Urlaub mit einem ganz besonderen Schmuckstück zeigte: Als sie ihre beiden Töchter in die Ferien mit Papa verabschiedete, glitzerte an ihrem Finger ein Ring. Das Accessoire soll Tomaso ihr geschenkt haben.

MEGA Tomaso Trussardi vor Michelle Hunzikers Haus in Mailand, Oktober 2022

MEGA Tomaso Trussardi im Oktober 2022

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im September 2012 in Mailand

