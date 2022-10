Meadow Walker bricht beim Date mit ihrem Mann in Tränen aus!

Bahnt sich da etwa eine Ehekrise an? Model Meadow Walker (23) und Louis Thornton-Allan waren sich von Anfang an wohl sehr sicher miteinander: Im Juli 2021 machten die beiden ihre Beziehung offiziell, einen Monat später gaben sie ihre Verlobung bekannt. Im Oktober vergangenen Jahres gingen die beiden dann den Bund der Ehe ein. Doch gibt es etwa schon ein Jahr später Ärger im Paradies? Denn bei einem Essen mit Louis brach Meadow nun in Tränen aus.

Wie Page Six berichtete, speiste das Ehepaar in einem New Yorker Restaurant, wobei sich die beiden angespannt unterhielten. Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, brach die Tochter von Paul Walker (✝40) dabei in Tränen aus, stand auf und verließ sogar das Lokal. Auf einer Treppe kauerte sie sich zusammen und weinte weiter – allerdings beruhigte sie sich nach einiger Zeit und kehrte zu ihrem Mann an den Tisch zurück. Was genau der Auslöser für den Gefühlsausbruch war, ist noch unklar.

Auf Social Media wirkt es aber so, als ob zwischen der 23-Jährigen und ihrem Liebsten alles in Ordnung ist. Erst am vergangenen Montag postete sie ein Bild, auf dem Louis sie innig umarmte. "Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz! Ein Jahr sind wir jetzt verheiratet", schrieb sie unter die Aufnahme. Auch ihr Mann kommentierte den Beitrag: "Ich liebe dich. Meine Liebe für immer."

