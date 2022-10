Nach Trennungs-News: Nazan Eckes zeigt sich happy mit Söhnen

Nazan Eckes (46) scheint es total gut zu gehen! Die Moderatorin ist dafür bekannt, nicht allzu viel von ihrem Privatleben zu zeigen. Daher geriet auch das Ehe-Aus mit Julian Kohl bis zuletzt nicht an die Öffentlichkeit. Erst gestern bestätigte die Schwester und Managerin der TV-Bekanntheit dann offiziell das Liebes-Aus, obwohl sie und Julian schon länger getrennt sein sollen. Trotz der News zeigte sich Nazan nun total glücklich im Netz!

In ihrer Instagram-Story gewährte sie Einblicke in ihren aktuellen Alltag. Die Beauty scheint ihr Leben in ihrer Finca auf Mallorca zu genießen. Gemeinsam mit ihren Söhnen grinste Nazan dann auch für einen Selfie happy in die Linse! Den Tag ließ sie dann offenbar am Pool mit einem Glas Wein ausklingen – von Herzschmerz keine Spur. Zwischen Julian und ihr soll es auch kein böses Blut geben, ganz im Gegenteil.

Nazan und ihren Ex soll eine tiefe Freundschaft verbinden. Auch für die zwei gemeinsamen Söhne werden sie anscheinend zusammenhalten. "Als Eltern teilen sie sich die Erziehung ihrer Söhne", betonte ihre Managerin gegenüber Bild.

Nazan Eckes und Julian Khol im November 2015

TV-Star Nazan Eckes

Nazan Eckes, Moderatorin

