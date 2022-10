"Wird langsam": Katharina Damm zufrieden mit After-Baby-Body

Katharina Damm startet wieder mit dem Sport durch! Der Internetstar ist frischgebackene Mama: Mit ihrem Mann Leonardo bekam sie Mitte Juli eine Tochter und die kleine Lorena Mara ist ihr ganzer Stolz. Doch nun heißt es für die Influencerin offenbar: Zurück zum Training! Im Netz können Fans sie beim fleißigen Training beobachten – und jetzt gibt Katharina auch ein Body-Update!

In ihrer Instagram-Story teilte Katharina ihren aktuellen Stand mit ihren Followern. "Immer noch kein Ass. Aber langsam wird's", schrieb sie scherzhaft und präsentierte sichtlich stolz ihren After-Baby-Body. Außer einem winzigen Bäuchlein ist von den Babypfunden nicht mehr viel zu sehen – wie viel genau sie verloren hat, behielt die YouTuberin aber für sich. Kurz davor postete sie noch einen Clip, der ihr Sportprogramm zeigt. "Zeit für Rückbildung", meinte sie zu den offenbar anstrengenden Einheiten im heimischen Wohnzimmer.

Dass ihre körperliche Veränderung durch die Schwangerschaft und die Geburt für sie noch gewöhnungsbedürftig ist, machte Katharina bereits Ende September deutlich. Bei ihrem ersten Work-out nach der Entbindung sei sie ordentlich ins Schwitzen gekommen, was sie so gar nicht von sich kenne: "Wenn du die Aufnahmen siehst und gedacht hast: 'Oh Shit, du musst definitiv etwas machen.' Ich erkenne meinen Körper nicht mehr."

Instagram / leo.onardo YouTuberin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm im Oktober 2022

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter

