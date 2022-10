Aussage über Frauen: Kim Kardashian war "erstaunt" über Hate

Das hat Kim Kardashian (41) nicht erwartet! Der Realitystar löste im März mit einer kritischen Aussage einen riesigen Aufreger im Netz aus. Sie war der Meinung, dass heutzutage offenbar keiner mehr richtig arbeiten wolle und vor allem Frauen sich mal in Bewegung setzen sollten. Daraufhin geriet das Internet in Rage und konfrontierte sie mit einem Shitstorm. Doch mit so viel Hass hatte Kim überhaupt nicht gerechnet!

"Es haben sich so viele Leute davon angesprochen gefühlt, also möchte ich Verantwortung übernehmen und verstehen, warum die Menschen so fühlen, wie sie es tun", erklärte Kim in der neuen Folge ihrer Sendung "The Kardashians". "Ich habe gesagt, was ich über arbeitende Menschen gesagt habe. Glaube ich daran? Ja, ich denke, dass man hart arbeiten muss, um etwas zu erreichen. Aber ich war einfach so überrascht, wie wütend die Leute geworden sind." Ihre Schwester Khloé Kardashian (38) stärkte der Unternehmerin den Rücken, denn sie habe das Gefühl, dass Kim für alles "gekreuzigt" werde, was sie sage.

Ihren Fehltritt erkannte Kim aber offenbar schon zuvor. Als sie zu Gast bei "Good Morning Armerica" war, entschuldigte sie sich für ihre Wortwahl. "Es war keine grundsätzliche Aussage gegen Frauen. [...] Es wurde aus dem Kontext gerissen, aber ich es tut mir wirklich leid, wenn es so verstanden wurde", erklärte sie in dem Interview.

