Body-Hate als Schwangere: Denise Mski versteht es nicht!

Denise Mski (22) macht ihren Hatern eine Ansage! Die Influencerin verkündete im Mai, dass sie bald zum ersten Mal Mutter wird. Auch das Geschlecht haben sie und ihr Freund Oday bereits verraten: Sie dürfen sich über eine Tochter freuen! Doch während ihrer Schwangerschaft muss die YouTuberin immer wieder viel Kritik einstecken. Das lässt Denise aber nicht auf sich sitzen: Im Netz setzte sie sich jetzt zur Wehr!

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die 22-Jährige jetzt zu den fiesen Nachrichten, die sie momentan ständig bekommt. "Meine ganzen TikTok-Kommentare sind voll mit 'Oh mein Gott, was ist mit ihr passiert?' und 'Habe sie nicht wiedererkannt", berichtete Denise. Sie könne überhaupt nicht verstehen, wieso fremde Menschen ständig über sie und ihren Körper urteilen. "Selbst schwanger wird man von Bodyshaming nicht verschont", führte die Berlinerin weiter aus.

Immer wieder hatte die Bloggerin in den vergangenen Monaten betont, dass sie sich in ihrer Schwangerschaft nicht immer wohl in ihrem Body fühle. "Ich freue mich, meinen Körper wieder für mich alleine zu haben. Man teilt seinen Körper mit jemandem und ist nicht zu 100 Prozent man selbst", gab Denise Ende August in ihrer Story ehrlich zu.

Instagram / oday.dro Influencerin Denise Mski mit ihrem Freund Oday

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / denise.mski Denise Mski, Webstar

