Schwangere Denise Mski will Körper wieder für sich haben!

Denise Mski (22) gibt ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die Ex von YouTuber Jonas Ems (25) erwartet derzeit ihren ersten Nachwuchs. Lange hielt sie den Vater ihres Kindes geheim – doch darauf hatte sie irgendwann keine Lust mehr. Also postete die Influencerin ein Pärchen-Pic und zeigte ihren Freund. Nun plauderte sie auch offen über ihre Schwangerschaft: Denise ist froh, wenn ihr Baby auf der Welt ist!

Warum? "Ich freue mich, meinen Körper wieder für mich alleine zu haben. Man teilt seinen Körper mit jemandem und ist nicht zu 100 Prozent man selbst", gab Denise in ihrer Instagram-Story Einblicke in ihren Gemütszustand. Sie habe mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen und sei ständig aus der Puste. Trotz allem wisse sie die Zeit als werdende Mutter und ihr Kind selbstverständlich zu schätzen.

"Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich Kinder bekommen kann. Ich freue mich auch total auf mein Baby, das wird eine sehr aufregende Zeit", fügte Denise hinzu. Offenbar will die 22-Jährige aber auch die nicht so schönen Seiten ihrer Schwangerschaft aufzeigen und ehrlich sein. So sprach Denise zuletzt über ihr aktuelles Sexverbot. Denn ihre Plazenta liege zu weit unten, weswegen es beim Geschlechtsverkehr zu Blutungen gekommen ist.

