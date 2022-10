"Einfach gut aussehen": Kim Kardashian macht Hautstraffung

Kim Kardashian (41) unterzieht sich einer weiteren Schönheitsmaßnahme. Der Reality-TV-Star machte in der Vergangenheit vor allem Schlagzeilen für seine Figur: Kim hatte, um in ein Kleid von Marylin Monroe zu passen, in nur wenigen Wochen ganze sieben Kilo abgenommen. Für ihre radikale Diät bekam der Keeping up with the Kardashians-Star jede Menge Kritik. Die überschüssige Haut verschwindet aber nicht so einfach – daher ließ Kim nun eine Hautstraffung durchführen.

Die 41-Jährige verriet auf Instagram, dass es sich um ihre zweite Behandlung handele. Während der Arzt, der die Behandlung durchführte, erklärte, was er vorhat, scherzte Kim: "Hör mal, das ist uns egal. Wir wollen einfach nur gut aussehen. Was auch immer das bedeutet, wir wollen einfach nur gut aussehen." Doch ob das wirklich spaßig gemeint war?

Sie verriet kürzlich in einem Interview mit Allure, dass es ihr "wirklich wichtig ist, gut auszusehen". Des Weiteren erklärte sie: "Ich lege wahrscheinlich mehr Wert auf mein Aussehen als 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten. Es ist nicht einfach, wenn man eine Mutter ist und am Ende des Tages erschöpft ist oder in der Schule ist, und ich bin all das."

