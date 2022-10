Nährstoffmangel: Darum musste Rapperin Brandy in die Klinik

Nun meldet sich Brandy (43) zu Wort! Am vergangenen Dienstag wurde die Rapperin Berichten zufolge von einem Krankenwagen abgeholt. Der Grund: Sie soll einen Anfall erlitten haben. Bislang war noch nichts Genaueres zu dem Vorfall bekannt, auch die Musikerin selbst verriet erst einmal nichts. Bis jetzt: Brandy meldete sich im Netz bei ihren Fans und klärte über ihren Gesundheitszustand auf.

In ihrer Instagram-Story schrieb die "The Boy Is Mine"-Interpretin über ihre derzeitige gesundheitliche Verfassung. "Ich befolge die Anweisungen der Ärzte und halte die Ruhepause ein, die ich aufgrund von Dehydrierung und Nährstoffmangel brauche", erklärte die Schwester von Ray J (41). Auch wenn nicht ganz klar ist, ob sie tatsächlich einen Anfall erlitten hat, wirkt es so, als ob sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. "Danke für eure Gebete und eure Unterstützung. Ich bin dankbar für euch alle und sehe euch bald wieder", versicherte die Musikerin.

Doch nicht nur die 43-Jährige sorgte mit ihrer Gesundheit für einen Schock – vor einer Woche deutete ihr Bruder Ray J Suizidgedanken an. "Wenn meine Kinder nicht wären, würde ich einfach abspringen und heute Abend sterben", schrieb er unter eine Reihe von Videos, die er aber mittlerweile schon gelöscht hat.

Instagram / brandy Rapperin Brandy im Oktober 2022

Getty Images Brandy in Los Angeles im Juli 2022

Getty Images Ray J in Miami, Mai 2011

