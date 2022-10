US-Rapperin Brandy: Sie soll einen Anfall erlitten haben!

Wie steht es um den Gesundheitszustand von Brandy (43)? Erst vor wenigen Tagen hatte bereits ihr Bruder Ray J (41) seinen Fans große Sorgen bereitet: Er hatte düstere Zeilen gepostet, die andeuteten, dass er sich das Leben nehmen wolle. Die Beiträge hat er zwar inzwischen wieder gelöscht, aber sie zeigten ein Video, auf dem seine Beine über einen Vorsprung hingen, während er fragte, ob er "einfach abspringen" solle. Jetzt beunruhigt auch seine Schwester Brandy ihre Fans – sie soll einen Anfall erlitten haben!

Laut TMZ wurde am Dienstag, den 11. Oktober, um 12 Uhr ein Krankenwagen zu dem Anwesen der 43-Jährigen gerufen. Ein Insider berichtet, dass die US-Amerikanerin einen Anfall erlitten habe. Die Schock-Nachricht wurde bislang jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Die Quelle fügte hinzu, dass sie sich nun in einem Krankenhaus in Los Angeles befinde, um sich von dem vermeintlichen Anfall zu erholen.

Bei ihrer Genesung habe die "The Boy Is Mine"-Interpretin ihre Familie um sich herum, heißt es außerdem. Ob die Musikerin noch andere gesundheitliche Probleme hat, die zu dem medizinischen Notfall hätten führen können, ist bislang nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Sängerin Brandy im August 2019 in Georgia

Anzeige

Getty Images Brandy im September 2018

Anzeige

Getty Images Brandy, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de