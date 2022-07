"Ein Löffel geschafft": Gülcan Kamps' Baby isst endlich Brei

Gülcan Kamps (39) ist mächtig stolz auf ihr Baby! Das erste Kind von ihrem Mann Sebastian Kamps und ihr kam im September 2021 zur Welt. Immer wieder nimmt die Moderatorin ihre Community seitdem bei seiner Entwicklung mit: So berichtete sie zuletzt zum Beispiel, wie emotional sie wegen der ersten Zähne war. Jetzt hat das Kleine einen neuen Meilenstein gemeistert: Gülcans Baby hat seinen ersten Löffel Beikost gegessen.

"Heute war wirklich ein richtig, richtig guter, besonderer Tag für mich", freute sie sich in ihrer Instagram-Story. Bereits seit sechs Wochen versuche Gülcan nämlich schon, ihr Kind zum Essen von Beikost zu bewegen: "Aber alles wurde abgelehnt und ausgespuckt und nichts hat geschmeckt." Jetzt habe das Baby aber einen ganzen Teelöffel gegessen, ohne wieder etwas auszuspucken – ein absolutes Highlight für seine Mama. "Ich hab mich total gefreut!", zeigte sie sich ganz begeistert.

Insgesamt geht Gülcan in ihrer Mama-Rolle total auf und genießt die Zeit mit ihrem Kind sehr. Trotzdem kommt auch sie natürlich manchmal an ihre Grenzen, ihren Alltag zu meistern. "Jeder Tag ist schöner als der andere (ganz gleich, wie stressig der Tag am Ende war)", hatte sie dennoch von ihrem neuen Leben geschwärmt.

