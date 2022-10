Straffung am Bauch: Jessica Haller bereut Beauty-Eingriff!

Jessica Haller (32) spricht ehrlich über ihren Schönheitseingriff! Aktuell ist sie mit ihrem Körper so zufrieden wie noch nie: Ihr Mann Johannes (34) und sie haben eine knallharte 70-tägige Fitness-Challenge durchgezogen – nun hat die Influencerin ein definiertes Sixpack. Doch zuvor wollte sie das überschüssige Fett am Bauch anders loswerden: Jessica ließ einen Eingriff vornehmen – und den bereut sie jetzt total!

Auf Instagram wurde sie gefragt, woher die Einstiche neben ihrem Bauchnabel stammen. "Die Behandlung, die ich gemacht habe, nennt sich Morpheus8. Eine Kombination aus Microneedling und Radiofrequenz", erklärte Jessica. Den Eingriff habe sie bis jetzt geheim gehalten, weil sie keine Werbung für eine solche Behandlung machen wolle. "Es war einfach schmerzhaft und dazu kommt, dass ich den Hype nicht verstanden habe. Ich wollte es einfach ausprobieren, weil mein Bindegewebe ohnehin am Bauch schwach war", stellte die Ex-Bachelor-Kandidatin klar. Zwar hätte man die Behandlung für ein erfolgreiches Ergebnis wiederholen müssen – doch das sei für sie dann nicht mehr infrage gekommen.

"Also macht es nicht! Meine Challenge hat mir selbst auch noch mal bewiesen, dass das alles nicht nötig ist", redete sie ihren Followern ins Gewissen. Sie habe den Eingriff nur vorgenommen, weil eine Ärztin ihr eingeredet habe, ihren Bauch aufgrund ihrer Hormonwerte niemals loszuwerden: "Ich war so am Boden zerstört, dass ich glaubte, mit dieser Behandlung etwas bewirken zu können! Falsch gedacht!"

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller im Oktober 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Februar 2022

