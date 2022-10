Supergruselig! Heidi Klum wirbt für Horrorfilm-Neuauflage

Heidi Klum (49) liebt es einfach, sich zu gruseln! Dass die Germany's next Topmodel-Jurorin ein großer Halloween-Fan ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr: Seit über 20 Jahren veranstaltet Heidi jedes Jahr anlässlich des Gruselfests eine große Fete – auch spektakuläre Kostüme dürfen dabei nicht fehlen! Doch statt weitere Vorbereitungen für ihre diesjährige Verkleidung zu treffen, überraschte die Model-Mama ihre Fans jetzt mit einem Post der etwas anderen Art: Im Netz teilte Heidi ein schauriges Video!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Heidi den ungewöhnlichen Clip mit ihren Fans: Mit einer gruseligen Maske und in einem engen kurzen Kleid rekelt sich das Model vor dem Spiegel, während das Licht unkontrolliert flackert – aber warum? Als großer Grusel-Fan machte die 49-Jährige mit diesem Clip Werbung für das aktuelle Remake des Horrorfilms "Goodnight Mommy" aus dem Jahr 2014.

In den Hauptrollen dürfen sich die Zuschauer auf Naomi Watts (54) und auf die Zwillingsbrüder Cameron und Nicholas Crovetti freuen – die Fans scheinen schon jetzt begeistert zu sein: "Die Besetzung ist großartig – ich bin superneugierig", "Naomi Watts – wieder einmal ein Volltreffer. Sie ist großartig in Horrorfilmen" oder "Naomi wird so sehr unterschätzt! Ihre Schauspielerei ist nie schlecht oder auch nur mittelmäßig – sie gibt immer ihr Bestes", schrieben einige User unter dem offiziellen Trailer auf YouTube.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2022

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Naomi Watts und ihre Co-Stars Cameron und Nicholas Crovetti

