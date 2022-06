Legendäre Party: Heidi Klum startet Halloween-Vorbereitungen

Heidi Klum (49) ist schon seit vielen Jahren für ihre legendäre Halloween-Party bekannt! Anlässlich des Gruselfests veranstaltet die Germany's next Topmodel-Chefjurorin schon seit 2001 Jahr für Jahr eine große Fete – und für diese Veranstaltung schlüpft sie immer wieder in spektakuläre Kostüme: Beispielsweise verkleidete sich das Model bereits als Horror-Alien, Roboter oder auch als Seniorin. Jetzt startete Heidi schon die Vorbereitungen für die diesjährige Party!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Heidi jetzt einen Clip, mit dem sie schon jetzt im Sommer die Halloween-Saison einläutete: In dem Video sitzt die Blondine nur mit Unterwäsche und einem Bademantel bekleidet auf einem Stuhl. Dabei hat sie Gesellschaft von einem Mann, der mit einem Gerät offenbar ihren Körper ausmisst. "...Und damit beginnt es", betitelte die Frau von Tom Kaulitz (32) das Posting kurz und knapp und fügte einige schaurige Emojis hinzu.

Wie ihr Kostüm in diesem Jahr aussehen wird, verriet Heidi bislang aber noch nicht. Allerdings gibt sie ihren Fans in dem Clip offenbar ein paar kleine Hinweise: Am Ende der Aufnahme nimmt die 49-Jährige nämlich einige Posen ein, die an eine Ballerina erinnern.

Anzeige

RCF / MEGA Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der "Jurassic World Dominion" Premiere

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Mai 2022 in Las Vegas

Anzeige

Glaubt ihr, dass Heidis Kostüm in diesem Jahr etwas mit einer Ballerina zu tun haben wird? Ja, das deutet sie jedenfalls in dem Video an! Nee, das glaube ich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de