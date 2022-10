Tattoos für ihren David sind weg: Vic Beckham klärt auf!

Victoria Beckham (48) gibt Entwarnung! Seit 1999 ist die Spice Girls-Bekanntheit mit dem Ex-Kicker David Beckham (47) verheiratet. Für viele gelten die Eltern von drei Kindern als absolutes Traumpaar. Im Netz zeigen sie beispielsweise stets, wie verliebt sie immer noch sind. Auch ein paar Liebestattoos sollten beweisen, wie stark ihre Gefühle füreinander sind. Einige ließ sich die Designerin jedoch vor Kurzem entfernen, sodass Fans über eine Ehekrise spekulierten. Nun stellte Vic klar, was es damit auf sich hat!

In der Show "Today with Hoda & Jenna" wurde die 48-Jährige zur Rede gestellt – und Vic gab eine ehrliche Antwort: Ihre Tattoos sahen einfach nicht mehr so schön aus! "Mehr hat das alles nicht zu bedeuten", führte sie aus. Die Tätowierungen seien ausgeblichen und somit nicht mehr schwarz, sondern blau. Also entschied sie sich, die Initialen von David am Handgelenk und ihre Tintenkunst am Rücken entfernen zu lassen.

Dort hatte sie einen hebräischen Schriftzug stehen, den ihr Ehemann an seinem Arm verewigt hat. Ein Liebestattoo, welches aber auch weichen musste. "Ich habe mich auch sattgesehen", gestand Victoria zudem. Dass bei ihnen offenbar alles gut ist, präsentierten sie schon auf der Pariser Fashion Week. Dort unterstützte David sie liebevoll bei ihrer eigenen Show.

Getty Images Victoria und David Beckham, Mai 2003

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, August 2022

Splash News / Action Press David und Victoria Beckham, 2022

