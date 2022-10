Typveränderung: Ex-Bachelor-Girl Mimi Gwozdz hat rote Haare

Mimi Gwozdz (28) hat einen neuen Look! Im Jahr 2021 suchte die Influencerin bei Der Bachelor nach der großen Liebe. Tatsächlich staubte sie Niko Grieserts (32) letzte Rose ab – wurde nach dem Finale aber wieder abserviert. In der Kuppelshow bekamen die Zuschauer sie noch mit dunkelblonden Haaren zu sehen. Nun hatte die Beauty aber offenbar Lust auf Veränderung: Im Netz präsentierte sich Mimi nun mit roten Haaren!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die 28-Jährige ihren Friseurbesuch. Am Ende kam sogar eine neue Haarfarbe zum Vorschein: Mimi hat nun eine rot-orange Haarpracht! Sie selbst muss sich erst noch an den neuen Style gewöhnen, findet aber Gefallen daran. Dabei sieht sie sich auch gar nicht zum ersten Mal mit Haaren in diesem Farbton. "Genau genommen war ich als Kind auch schon orange, danach wurde es blond", verriet die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Ihrem Umfeld sticht ihre Veränderung natürlich auch ins Auge. "Manche haben mich hopsgenommen, weil es eine krasse Typveränderung ist, aber manche haben gesagt, es steht mir supergut", erzählte sie nach dem ersten Abend mit dem neuen Look. Unter anderem sei sie als Ronja Räubertochter und Pumuckl bezeichnet worden.

Instagram / mimi.gwo Bachelor-Bekanntheit Michelle Gwozdz

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz im Oktober 2022

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz im Oktober 2022

